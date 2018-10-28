Сирия, 28 октября. Курды лишились более 70 бойцов убитыми и порядка 100 раненными в боях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Новые стычки SDF и протурецких боевиков происходят на севере Алеппо. ИГ захватило города Аль-Марашида и Ас-Суса на юго-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): противостоит курдам в северной части провинции Алеппо; вела бои с курдскими радикалами на западе Ракки.

«Исламское государство»1: отбило у курдов города Аль-Марашида и Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с САА на границе между Хамой и Идлибом.

Курды: понесли серьезные потери во время боев с ИГ в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в организации взрыва в городе Аль-Баб на севере Алеппо; начали подготовку к празднованию годовщины захвата Ракки.

Провинция Алеппо

Оппозиционный военный источник в сети Twitter (jisrtv) сообщает о том, что члены курдских вооруженных формирований вновь инициировали столкновения с протурецкими радикалами на севере провинции. Исламистам «Сирийской свободной армии» (ССА) удалось пресечь попытку курдов проникнуть на окраины города Мари. Данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Между тем стало известно, что накануне неизвестные организовали взрыв недалеко от мечети «Фатима Аз-Захра», находящейся в городе Аль-Баб. Бомба была установлена в одном из автомобилей радикалов ССА. Предполагается, что взрывное устройство было заложено членами так называемых спящих ячеек курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом сообщает Telegram-канал (aheey555). Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» развернули масштабное контрнаступление на позиции курдов в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Согласно сведениям военного источника в Twitter (VivaRevolt), в ходе ожесточенных столкновений «Демократические силы Сирии»**** (SDF) утратили контроль над недавно захваченными городами Аль-Марашида и Ас-Суса. Кроме того, бои отмечаются в районе населенных пунктов Ас-Сафафина и Багуз Фаукани. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), во время вооруженного противостояния были убиты более 70 курдских бойцов, еще порядка 100 солдат получили тяжелые ранения. Отмечается, что на стороне курдских отрядов также действуют французские военные и морские пехотинцы США, в то время как, по информации некоторых источников, в рядах террористической группировки присутствуют женщины и дети.

Новостной портал Al Masdar News передает, что, понеся серьезные потери, «демократические силы» передислоцировали подкрепление из города Аш-Шаддади, расположенного в провинции Хасака, в Хаджин.

Тем временем стало известно о том, что накануне сотрудники гуманитарной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц доставили гумпомощь жителям административного центра региона. Агентство новостей SANA News передает, что более 15000 наборов с продовольствием, в которых содержались масло, крупы, чай и макароны, были распределены среди нуждающихся.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (SyrianCoalition) сообщает о том, что в районе границы между провинциями Хама и Идлиб возобновились стычки между правительственными подразделениями и боевиками незаконных вооруженных формирований. Отмечается, что перестрелки были инициированы джихадистами исламистских организаций, отряды которых дислоцируются в данном районе. Напомним, накануне в Стамбуле прошел четырехсторонний саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции, в ходе которого Владимир Путин заявил, что Российская Федерация предпримет активные шаги, в случае если боевики используют демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба» в качестве плацдарма для нападений на территории, занимаемые Сирийской арабской армией (САА). Напомним, по условиям российско-турецкого соглашения о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, радикалы вооруженной оппозиции должны были покинуть буферную зону до 15 октября, тем не менее позднее срок для выхода исламистов был продлен по просьбе Турции. В свою очередь боевики, напротив, приступили к укреплению своих позиций и новым провокациям против сил САР.

Провинция Ракка

Появилась информация о новых вооруженных столкновениях между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и поддерживаемыми Турцией боевиками антиправительственных группировок. По данным военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), бои разворачиваются недалеко от лагеря для беженцев «Аль-Тувайхина», расположенного на западе региона. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике, тем не менее, пока не поступало. Предполагается, что протурецким исламистам удалось проникнуть на данные территории под видом мирных жителей.

Между тем «демократические силы» начали подготовку к проведению торжественной церемонии по случаю годовщины захвата административного центра региона. Как передает Twitter-канал (Raqqa_SL), празднование состоится на городском стадионе. Напомним, город перешел под контроль курдских сил 17 октября прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)