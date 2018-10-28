Сирия между миром и войной: Кадыров рассказал, при каких условиях закончится конфликт в САР

В ходе пресс-конференции в Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров коснулся темы сирийского конфликта. По его мнению, война в этой стране не завершится до тех пор, пока того не захотят Соединенные Штаты и их европейские союзники. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент Чеченской Республики пояснил, что у джихадистов, действующих в САР, есть «хозяева» из США, стран ЕС, Израиля и ряда других государств, которые обеспечивают их всем необходимым для ведения атак против Сирийской арабской армии (САА), в том числе вооружением, едой и обмундированием. Без всего этого террористы не выстояли бы и дня в борьбе с правительственными силами и ВКС РФ.

Поэтому пока Вашингтон и его союзники не придут к единой точке зрения о необходимости завершить войну в САР и прекратить снабжать боевиков, в страну не вернется полноценная нормальная жизнь. При этом Рамзан Кадыров заметил, что, несмотря на продолжающиеся в некоторых районах боевые действия, Сирии в целом удается понемногу двигаться к миру. В этом он видит заслугу прежде всего России и ее лидера Владимира Путина, который «действует там как миротворец по нормативам международного сообщества и защищает целостность страны».

Кроме того, глава Чечни добавил, что военные из его республики, которые служат в САР в подразделениях военной полиции, полностью заслужили доверие местных жителей и успешно выполняют цели по обеспечению правопорядка. Он напомнил, что никто из них за все время участия в конфликте в ходе решения поставленных задач не пострадал.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил мнение в комментарии для ФАН, что оценка обстановки в Сирии Рамзана Кадырова вполне верна и полностью соответствует действительности.

«Это вполне реалистичный взгляд на кризис в САР. Действительно, там столкнулись интересы различных внешних игроков. Среди них есть, конечно, США и их сторонники по коалиции из Европы. С другой стороны представлена РФ, которая является главной силой, напротив, способствующей стабилизации ситуации в стране. Ей помогает Иран, хотя он имеет там и свои интересы. Есть также Израиль, который пытается решать собственные задачи в Сирии, зачастую противоречащие идее налаживания обстановки. Кроме того, выступает Турция, которая, являясь одним из гарантов урегулирования, все же стремится к достижению и своих целей, связанных с противостоянием курдам», — напомнил наш собеседник.

Как мы видим, к реальному разрешению конфликта по-настоящему стремится лишь Москва. Пока остальные стороны будут продолжать так или иначе препятствовать ей в этом, добиться полноценного мира в САР, действительно, будет чрезвычайно сложно.

«Как точно оценил Рамзан Кадыров, без того, чтобы цели всех внешних сил были как-то консолидированы, без некого общего консенсуса полностью завершить войну не удастся. Это, конечно, не легкий процесс. Хотя РФ своими усилиями вносит огромной вклад в дело разрешения сирийского конфликта, государства, стоящие по другую сторону баррикад, препятствуют этому, каждый раз доводя обстановку в Сирии до новой эскалации. Это, безусловно, главный фактор, который мешает наступлению мира», — подчеркнул Борис Долгов.

Соответственно, пытаться спрогнозировать, когда именно в арабской республике завершатся все боевые действия, сложно. Все зависит от того, как долго Соединенные Штаты и остальные внешние игроки, которым в той или мной мере выгодна нестабильность в регионе, будут продолжать финансировать антиправительственные вооруженные формирования.