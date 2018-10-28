Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что от функционирования автотранспорта в России зависят различные сферы жизни страны. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей отечественной экономики», — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что от бесперебойной работы транспортного комплекса во многом зависит промышленный, агарный потенциал страны, а также развитие населенных пунктов и целых регионов.

Путин добавил, что работники автотранспортной отрасли обеспечивают модернизацию автопарка, внедрение современной техники. Президент РФ завил, что необходимо уделять особое внимание подготовке квалифицированных специалистов в этой области, которые обеспечат развитие сферы в будущем.