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Корвет «Громкий» вышел на испытания в акваторию Японского моря

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Корвет «Громкий» вышел на испытания в акваторию Японского моря

Москва, 28 октября. Корвет «Громкий» вышел на заводские тестовые испытания в акваторию Японского моря. Об этом говорится в сообщении военного ведомства РФ.

По имеющимся данным, в рамках испытаний корвета будут проверены тактико-технические параметры корабля, надежность и дееспособность систем и оборудования боевого корабля в разных условиях.

Ожидается, что корвет пополнит корабельный состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

Напомним, минувшим летом новейший корвет «Громкий» прибыл во Владивосток для государственных тестов.

Автор: Алексей Громов
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