«Кто-кто? Сибирское пальто!»: вопрос Меркель к Путину на русском стал мемом

Москва, 28 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Стамбуле задала Владимиру Путину вопрос на русском языке. Меркель заинтересовала верхняя одежда российского президента.

«Сибирское пальто?» — по-русски спросила Меркель.

После этого канцлер повторила фразу на английском языке и отметила, что в Сибири очень холодно. Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о своей верхней одежде и отметил, что Сибирь ему нравится.

Россиян рассмешили слова германского канцлера. Свои отклики на слова Меркель жители страны стали оставлять в социальных сетях.

Некоторые отметили, что Ангела Меркель имеет недостаточно полное представление о сибирских холодах, раз считает тонкую верхнюю одежду сибирской.

«Меркель снова перешла на русский язык. Но странно она представляет себе Сибирь», — написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Сибирское пальто»: Меркель снова перешла на русский язык. Но странно она представляет себе Сибирь pic.twitter.com/N1YVStrxdw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 октября 2018 г.

Часть пользователей по-доброму пошутила над канцлером: мол, тонко намекает на то, что хочет шубу.

«Сибирское пальто?» — по-русски поинтересовалась Меркель, увидев, как Путин застегивает верхнюю одежду. Шубу, наверное, хочет. Намекает», — написала одна из пользовательниц.

А вот часть россиян посчитала, что необходимо срочно патентовать марку «Сибирское пальто», так как новость быстро стала резонансной.

«Срочно патентовать название! Меркель ошибаться не может», — появилась запись в Facebook.

Некоторых слова Ангелы Меркель просто рассмешили.

«Кто-кто? Сибирское пальто!» — написали пользователи. «Это больше похоже не на новость, а на начало частушки: «Меркель Путина спросила про сибирское пальто…» — написал один из комментаторов.

Кто? Кто? Сибирское пальто! — πεтϼович ???? (@Alpetrovich) 28 октября 2018 г.

Другие пользователи свели шутку к сарказму и иронии, сделав ситуацию анекдотичной.

«Резидент Кремля, известный как Ангела Меркель, провалила явку на встрече с Путиным в Стамбуле. На видео попал диалог, где агент по-русски называет пароль для связи «сибирское пальто?». Ангела еще никогда не была так близко к провалу», — написал пользователь.

Резидент Кремля, известный как Ангела Меркель, провалила явку на встрече с Путиным в Стамбуле.

На видео попал диалог, где агент по-русски называет пароль для связи "сибирское пальто?"

Ангела еще никогда не была так близко к провалу pic.twitter.com/ZRsnIo2y4T — Командир Полка (@kompolk) 28 октября 2018 г.

Напомним, 27 октября в Стамбуле состоялись четырехсторонние переговоры глав России, Турции, Германии и Франции по вопросам сирийского урегулирования. Владимир Путин отметил, что Россия оставляет за собой право помочь Дамаску в ликвидации террористов в Идлибе в случае, если боевики запрещенных организаций совершат провокации на территории региона.