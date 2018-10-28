Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Под защитой «Самарканда»: Россия разместила комплексы РЭБ в Калининградской области

347
1 Оставить комментарий

Под защитой «Самарканда»: Россия разместила комплексы РЭБ в Калининградской области

Москва, 28 октября. Российская Федерация разместила новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала государственных закупок.

Отмечается, что речь идет о размещении 13 комплексов, которые сегодня расположены на военных объектах Военно-морского флота (ВМФ) России в Еврейской автономной области, Приморском и Краснодарском крае, а также в других регионах РФ.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое