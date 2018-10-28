Под защитой «Самарканда»: Россия разместила комплексы РЭБ в Калининградской области

Москва, 28 октября. Российская Федерация разместила новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала государственных закупок.

Отмечается, что речь идет о размещении 13 комплексов, которые сегодня расположены на военных объектах Военно-морского флота (ВМФ) России в Еврейской автономной области, Приморском и Краснодарском крае, а также в других регионах РФ.