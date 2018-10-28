Трамп отклонил приглашение посетить Индию на День Республики

Нью-Дели, 28 октября. Президент США Дональд Трамп отказался от предложения Нью-Дели посетить Индию в качестве главного гостя во время празднования Дня Республики 26 января 2019 года.

Как сообщает телеканал со ссылкой на неназванные источники, руководство США за последние несколько недель не раз давало понять, что президент США не собирается посещать Индию зимой 2019 года. В МИД Индии отказ главы Белого дома пока не прокомментировали. В посольстве США в Индии решение Трампа комментировать отказались, заявив, что только Белый дом уполномочен анонсировать планы главы США.

Отказ Трампа посетить Индию появился на фоне разногласий между Вашингтоном и Нью-Дели по поводу иранской нефти, поставки которой в Индию США стараются заблокировать.

День Республики в Индии отмечается ежегодно с 1950 года. Особенность праздника заключается в том, что руководство страны приглашает высокопоставленных гостей из зарубежья. Те, в свою очередь, приезжают в Нью-Дели вместе с военными, которые участвуют в военном параде.