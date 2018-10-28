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СМИ сообщили об избиении рэпера Гуфа в Москве

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СМИ сообщили об избиении рэпера Гуфа в Москве

Москва, 28 октября. Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) избили в ночном клубе в центре Москвы. Информацию О нападении на музыканта распространили СМИ.

Сообщается, что рэпер якобы обратился в полицию и написал заявление. По данному факту начала проверка. Других подробностей инцидента не приводится.

Однако источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы опроверг сообщения об избиении рэпера.

Напомним в конце января 2011 года в СМИ распространили ложные данные о смерти Гуфа во время теракта в аэропорту «Домодедово». После этого в Сети родился мем «Гуф умер». После этого рэпера успели «похоронить» еще несколько раз.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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