СМИ сообщили об избиении рэпера Гуфа в Москве

Москва, 28 октября. Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) избили в ночном клубе в центре Москвы. Информацию О нападении на музыканта распространили СМИ.

Сообщается, что рэпер якобы обратился в полицию и написал заявление. По данному факту начала проверка. Других подробностей инцидента не приводится.

Однако источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы опроверг сообщения об избиении рэпера.

Напомним в конце января 2011 года в СМИ распространили ложные данные о смерти Гуфа во время теракта в аэропорту «Домодедово». После этого в Сети родился мем «Гуф умер». После этого рэпера успели «похоронить» еще несколько раз.