Сирия: российские военные сообщили о стрельбе в провинциях Хама и Латакия

Москва, 28 октября. Российские военные сообщили о двух случаях нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки. Стрельбу зафиксировали в провинциях Хама и Латакия.

По данным Минобороны РФ, турецкая часть представительства нарушений не зафиксировала. В ведомстве уточнили, что новых гуманитарных акций в течение суток не проводилось, не подписывалось и новых соглашений о присоединении к режиму прекращения огня.

Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения остается прежним (2тыс. 518), так же не изменилось и число вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к прекращению боевых действий (234).