Тренер «Монако» отметил игру Головина в матче с «Дижоном»

Монако, 28 октября. Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри отметил игру российского полузащитника Александра Головина по окончании встречи с «Дижоном».

По словам 41-летнего специалиста, у красно-белых сейчас тяжелая ситуация, однако все игроки стараются и борются.

«Пусть первые полчаса для нас были очень пассивными в атаке, но есть и позитивные моменты, неплохо смотрелись Диоп, Силла и Головин. Три недели назад мы проиграли в таком матче, а сейчас вырвали ничью, это положительный аспект», — заявил французский тренер.

При этом он отметил, что даже ничейный результат в настоящее время является положительным, сообщает «Газета Кемерова».

Напомним, матч между «Монако» и «Дижоном» завершился со счетом 2:2.