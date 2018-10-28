Самонадеянность дорого обойдется США: Трамп заявил о «желании» РФ получить экономическую помощь

Российская Федерация якобы хочет получить экономическую помощь от Соединенных Штатов, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллиона долларов. Россия хочет нашего участия», — заявил он в воскресенье на митинге в штате Иллинойс.

Кроме того, Дональд Трамп в очередной раз положительно отозвался о своей встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки. Американский лидер заверил собравшихся, что в международных отношениях у Соединенных Штатов «все отлично».

«У меня была великолепная встреча с Владимиром Путиным. Мы говорили обо всем», — сказал Трамп на выступлении в Иллинойсе. При этом он подчеркнул: некоторые его критикуют за то, что он слишком «любезный» по отношению к Путину.

«Это может дорого обойтись США»

Независимый политический аналитик Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Трамп довольно своеобразно трактует заявления, которые неоднократно делали в последнее время представители России. О необходимости расширения экономического сотрудничества говорил Владимир Путин на встрече с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. Недавно посол России в США Анатолий Антонов встречался с деловыми кругами штата Юта и тоже говорил об открытости для диалога с американскими бизнесменами.

«Естественно, Россия, как и любая другая страна в современном мире, заинтересована в притоке американских инвестиций, и так будет до тех пор, пока США остаются крупнейшей экономикой. Однако Трамп истолковал эти заявления как просьбу о помощи, что, в общем, характерно для его неконструктивного стиля, настроя на противостояние, а не на сотрудничество. Для этого действительно есть основания. Высокие темпы роста американской экономики порождают эйфорию, готовность карать врагов и пренебрегать интересами союзников», — пояснил Юрий Голубь.

Однако, заметил эксперт, такая самонадеянность «может дорого обойтись США». Ничто не вечно под луной. Ввергая мир в войну санкций, нарушая свободу торговли, Вашингтон подрывает основу своего доминирования. А ведь не надо забывать, что нынешний рост американской экономики достигнут отчасти из-за ослабления фискальной нагрузки.