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«Вали все на Россию»: в Госдуме просят проверить призывы Киева взрывать склады в РФ

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«Вали все на Россию»: в Госдуме просят проверить призывы Киева взрывать склады в РФ

Москва, 28 октября. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал Генпрокуратуру проверить призыв депутата Верховной рады Татьяны Черновол взрывать российские склады с боеприпасами.

«Если какая-то беда произошла, то, как в мире теперь заведено, вали все на Россию. Потом и яркое заявление  украинским политикам можно сделать, и деньги списать на ликвидацию последствий», — заявил Шерин в комментарии RT.

Шерин призвал Генпрокуратуру рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении депутата Рада. Зампред комитета ГД отметил, что украинские чиновники слишком часто разбрасываются подобными радикальными заявлениями, но остаются безнаказанными. При этом их призывы могут «лечь на воспаленную почву какого-нибудь мозга». Шерин считает, что киевских парламентариев нужно «ловить за язык».

Эксперт напомнил, что киевские чиновники не раз призывали взорвать Крымский мост, что является прямым подстрекательством в отношении России.

Ранее депутат Верховной рады и советник главы МВД Украины Татьяна Черновол призвала к ответным действиям на «диверсии», которые произошли на украинских складах. Черновол обвинила Россию во взрывах на украинских складах боеприпасов.

На Украине участились случаи взрывов арсеналов с боеприпасами. Последний такой случай произошел в Черниговской области 9 октября. В мае текущего года загорелся склад в Донбассе на территории, подконтрольной ВСУ.

Автор: Софья Куликова
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