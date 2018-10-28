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Обновленная версия кроссовера Chery Tiggo 5x поступила в продажу

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Обновленная версия кроссовера Chery Tiggo 5x поступила в продажу

Москва, 28 октября. Китайский производитель Chery объявил о старте продаж обновленной версии кроссовера Tiggo 5x.

Внешне обновленный кроссовер похож на другую модель китайского производителя — Tiggo 8. Особенно заметны сходства в расположении светодиодных огней, внешнем виде радиатора и конструкции бамперов.

Производитель предлагает две версии Tiggo 5x с двигателем объемом 1,5 литра – мощностью 116 и 147 лошадиных сил. Автомобиль оборудован пятиступенчатой механической коробкой передач и вариатором на шесть положений. Также в салоне обновленного кроссовера появилось новое рулевое колесо, виртуальная приборная панель и видоизмененная консоль.

Модель представлена в семи комплектациях. На автомобильном рынке поднебесной цена на Tiggo 5x варьируется от 66 до 91 тысячи юаней, что составляет 622 — 858 тысяч рублей.

Автор: Софья Куликова
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