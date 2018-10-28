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Де Коло прокомментировал уверенную победу ЦСКА над «Гран-Канарией» в Евролиге

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Де Коло прокомментировал уверенную победу ЦСКА над «Гран-Канарией» в Евролиге

Москва, 28 октября. В четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги столичный ЦСКА на выезде уверенно обыграл испанскую «Гран-Канарию» со счетом 106:91. Красно-синие стали первыми в текущем розыгрыше турнира, кто набрал в гостях «сотню».

Как рассказал защитник «армейцев» Нандо де Коло, записавший в свой актив 22 очка, команда была готова к отличной игре испанцев.

«В первой половине они забили практически все свои дальние броски и заставили нас понервничать. После перерыва мы нашли ключи к их атаке и уже не позволили им атаковать без сопротивления», — прокомментировал исход встречи француз.

Баскетболист отметил, что вторую часть встречи ЦСКА провел почти идеально, а также игрок порадовался за Алека Питерса, который с каждым матчем становится все увереннее, пишут «Известия».

Столичный ЦСКА и мадридский «Реал» на сегодняшний день не потерпели ни единого поражения в Евролиге.

Автор: Алексей Громов
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