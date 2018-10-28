Киеву придется платить: эксперты подтвердили слова Путина о принадлежности Севастополя

Севастополь, 28 октября. Город Севастополь де-юре всегда был в составе России, в том числе и при незаконной передаче Крыма Украине при СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Формально и юридически он всегда был в составе России», — сказал президент России.

Заявление вызвало возмущение украинских СМИ и негодование киевских политиков. Однако эксперты изучили указ 1948 года и подтвердили слова президента России о принадлежности Севастополя. Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев в комментарии ТАСС отметил, что в документе речь идет только о Крымской области. О Севастополе речи не шло. В 1948 году было издано два указа, определяющих порядок восстановления города после войны: Севастополь становился городом республиканского значения. Таким образом, де-юре Севастополь был частью РСФСР, а остальная часть полуострова передавалась Украине.

При этом Чихарев считает, что передачу Крыма в целом можно было считать незаконной, так как на уровне республик этот вопрос не обсуждался.

Незаконность нахождения Севастополя под управлением Украины на протяжении более 60 лет дает России основания требовать от Киева компенсацию за причиненный ущерб, считает глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, если раньше украинские власти требовали компенсации, то вполне возможно, что теперь Киеву придется платить в том числе и за моральный ущерб, так как Севастополь все это время законодательно являлся частью России.

«Нужно требовать возмещения материального ущерба за 60 лет — с 1954 года», — написал Чеснаков в своем telegram-канале.

Напомним, Крым стал субъектом России в 2014 году. После госпереворота на Украине жители региона провели референдум. Согласно его результатам, более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Тем не менее, Киев считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав России прошло в соответствии с международным законодательством, а потому вопрос о статусе региона окончательно закрыт.