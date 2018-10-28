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«Помогите! Который час?»: волгоградцы привыкают жить по новому времени

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«Помогите! Который час?»: волгоградцы привыкают жить по новому времени

Волгоград, 28 октября. Волгоградская область перешла в другой часовой пояс. Регион теперь отнесен к третьей часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4). В ночь на воскресенье в 02.00 мск стрелки всех часов в регионе перевели на час вперед. Жители пытаются привыкнуть к нововведениям, многие запутались и просят помочь разобраться. Так, самым популярным вопросом в соцсетях стал «Который час?!».

При этом нововведением довольны далеко не все, многие пользователи возмущены и совсем не рады жить по так называемому местному времени. Однако нашлись и оптимисты. В качестве плюса, по их мнению, стало то, что теперь Волгоградская область сможет отмечать Новый год два раза.

Как отмечают местные СМИ, возмущение местных жителей связано с тем, что власти почему-то не посчитали нужным предупредить население о таких важных изменениях. Ни на официальном сайте правительства, ни на сайте областной думы никаких объявлений о переходе на «летнее время» не разместили.

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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