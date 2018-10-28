Тема недели: выход США из ДРСМД — одна из череды провокаций или старт новой гонки вооружений? ФАН-ТВ
20 октября Дональд Трамп объявил о том, что США намереваются выйти из Договора о ликвидации РСМД — ракет средней и меньшей дальности.
Аргументация этого решения со стороны Вашингтона уже стала грустной классикой: как всегда, обвиняют во всем Россию, дескать, Москва уже якобы нарушает условия договора, поэтому и США больше не намерены их соблюдать.
И, как всегда, никаких доказательств. Об этом на переговорах с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил президент России Владимир Путин: «Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из ДРСМД? Обвинения в наш адрес в его нарушении. Но, как обычно, никаких доказательств для этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили».
На все той же встрече президент дал и комментарий о том, как отреагирует Россия на подобные шаги со стороны США: «Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить. Сможем, и это будет очень быстро и эффективно».
По сути, Штаты обвиняют Россию в наличии оружия, которое подходит под критерии Договора о РСМД. Речь идет о ракете 9М729, информацию по которой российская сторона передала Вашингтону еще на более ранних этапах обсуждения этой темы. И самое важное — запуски данных ракет проводились на дальность существенно более низкую, чем 500 км. В Договоре о ликвидации РСМД же прописано, что ракеты малой дальности начинаются с отметки от 500 км.
В то время как у Соединенных Штатов все еще остается внушительное количество ракет средней дальности, которые они используют в качестве ракет мишеней на испытаниях. Не забудем и об американских беспилотниках, которые, по сути, выполняют функцию ракет средней дальности.
Здесь будет уместна небольшая историческая справка. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне и вступил в силу с 1 июня 1988 года. ДРСМД был первым в истории документом, который подразумевал ликвидацию, отказ от дальнейшего производства и испытаний целого класса вооружений, а именно: все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности.
Отметим, что данное соглашение касалось двух сторон: США и СССР, а затем Российской Федерации как правопреемницы СССР. Еще в мае 2007 года министр обороны РФ Сергей Иванов заявлял, что договор потерял свою эффективность, так как на тот момент уже появились десятки государств, которые имеют такие ракеты. А ранее, в июне 2000 года, президент России Владимир Путин заявлял о возможности выхода России из Договора о ликвидации РСМД в ответ на то, что США в одностороннем порядке выходят из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.
Как нетрудно заметить, история этого договора сопровождалась шквалом провокаций, противоречий и споров.
Трамп не первый президент Соединенных Штатов, который огульно обвиняет Россию в якобы нарушении условий договора. До него, в июле 2014 года, такими же заявлениями отличился и Барак Обама.
Происходит ли сейчас очередная провокация или это уже конкретный шаг к наращиванию потенциала вооружений?
Говорить об этом пока рано.
Однако бывший президент СССР, Михаил Горбачев, который и был одним из подписантов договора, уже сделал выводы, напечатавшись в специальной колонке для газеты New York Times:
«Была объявлена новая гонка вооружений», — убежден бывший президент Советского Союза.
Общественный и политический деятель Николай Стариков в свою очередь считает, что этот шаг является лишь симптомом «перезагрузки» сложившегося миропорядка.
«Перед нами четкая стратегия Соединенных Штатов Америки — именно так, не Дональда Трампа, не его ближайшего окружения, а Соединенных Штатов Америки как государства, которое на протяжении многих десятилетий и даже столетий управляется определенной группой людей. Сегодня американский истеблишмент принял решение полностью перезагрузить нынешнюю экономическую и политическую систему, которая существует в мире. И вот именно с этой позиции мы правильно поймем шаги, которые осуществляет президент. Отмена договоров, выход из соглашений, введение пошлин, ссоры со своими союзниками, признание Иерусалима столицей Израиля. То есть все, что было до этого незыблемым, важным и нужным, Соединенные Штаты изменяют или отбрасывают в сторону. Их задача — сделать мир как можно более непредсказуемым, сделать так, чтобы экономические правила игры поменялись», — Николай Стариков, общественный и политический деятель.