Тема недели: выход США из ДРСМД — одна из череды провокаций или старт новой гонки вооружений? ФАН-ТВ

20 октября Дональд Трамп объявил о том, что США намереваются выйти из Договора о ликвидации РСМД — ракет средней и меньшей дальности.



Аргументация этого решения со стороны Вашингтона уже стала грустной классикой: как всегда, обвиняют во всем Россию, дескать, Москва уже якобы нарушает условия договора, поэтому и США больше не намерены их соблюдать.

И, как всегда, никаких доказательств. Об этом на переговорах с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил президент России Владимир Путин: «Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из ДРСМД? Обвинения в наш адрес в его нарушении. Но, как обычно, никаких доказательств для этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили».



На все той же встрече президент дал и комментарий о том, как отреагирует Россия на подобные шаги со стороны США: «Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить. Сможем, и это будет очень быстро и эффективно».



По сути, Штаты обвиняют Россию в наличии оружия, которое подходит под критерии Договора о РСМД. Речь идет о ракете 9М729, информацию по которой российская сторона передала Вашингтону еще на более ранних этапах обсуждения этой темы. И самое важное — запуски данных ракет проводились на дальность существенно более низкую, чем 500 км. В Договоре о ликвидации РСМД же прописано, что ракеты малой дальности начинаются с отметки от 500 км.

В то время как у Соединенных Штатов все еще остается внушительное количество ракет средней дальности, которые они используют в качестве ракет мишеней на испытаниях. Не забудем и об американских беспилотниках, которые, по сути, выполняют функцию ракет средней дальности.

Здесь будет уместна небольшая историческая справка. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне и вступил в силу с 1 июня 1988 года. ДРСМД был первым в истории документом, который подразумевал ликвидацию, отказ от дальнейшего производства и испытаний целого класса вооружений, а именно: все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности.



Отметим, что данное соглашение касалось двух сторон: США и СССР, а затем Российской Федерации как правопреемницы СССР. Еще в мае 2007 года министр обороны РФ Сергей Иванов заявлял, что договор потерял свою эффективность, так как на тот момент уже появились десятки государств, которые имеют такие ракеты. А ранее, в июне 2000 года, президент России Владимир Путин заявлял о возможности выхода России из Договора о ликвидации РСМД в ответ на то, что США в одностороннем порядке выходят из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.



Как нетрудно заметить, история этого договора сопровождалась шквалом провокаций, противоречий и споров.



Трамп не первый президент Соединенных Штатов, который огульно обвиняет Россию в якобы нарушении условий договора. До него, в июле 2014 года, такими же заявлениями отличился и Барак Обама.



Происходит ли сейчас очередная провокация или это уже конкретный шаг к наращиванию потенциала вооружений?

Говорить об этом пока рано.

Однако бывший президент СССР, Михаил Горбачев, который и был одним из подписантов договора, уже сделал выводы, напечатавшись в специальной колонке для газеты New York Times:

«Была объявлена новая гонка вооружений», — убежден бывший президент Советского Союза.

Общественный и политический деятель Николай Стариков в свою очередь считает, что этот шаг является лишь симптомом «перезагрузки» сложившегося миропорядка.