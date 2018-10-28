Число пострадавших при наводнении на Кубани выросло до 138

Краснодар, 28 октября. Число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае увеличилось более, чем в два раза. В результате проливных ливней и схода селевых потоков пострадали 138 человек, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Шесть человек погибли.

«Пострадали 144 человека, шесть из них погибли», — сообщили в штабе в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших при наводнении.

Напомним, в Сочи и Краснодарском крае прошли проливные дожди. Разгул стихии привел к подтоплениям в Туапсинском и Апшеронском районах. В части региона введен режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы переведены на режим усиленной службы. Ущерб, причиненный стихией, оценивается. Власти Краснодарского края сообщили о начале выплат компенсаций пострадавшим.