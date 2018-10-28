Вы стреляете по жителям Донбасса: западный журналист поставил в тупик украинскую чиновницу

Вашингтон, 28 октября. Иностранный корреспондент вывел на чистую воду вице-премьера Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе в прямом эфире, указав, что украинские солдаты обстреливают мирное население Донбасса. Чиновница не смогла возразить журналисту.

В прямом эфире британского подразделения всемирной сети телевизионного канала Aljazeera Мехди Хасан пообщался с вице-премьером Украины, в ходе беседы он расспросил чиновницу о положении дел на Украине и ситуации в Донбассе. При этом журналист был настроен решительно. Он обратил внимание на то, что Киев жестко нарушает права человека, систематически обстреливая жилые кварталы населенных пунктов Донбасса.

«Вы стреляете по жителям Донбасса!» — подчеркнул журналист, поставив чиновницу в тупик.

Украинский вице-премьер хотела как-то оправдаться, заявив, что Вооруженные силы Украины стреляют якобы лишь в ответ на «провокации», но Хасан не уступал. Он привел статистические данные ООН, где указано, что украинские военнослужащие используют артиллерию для обстрелов мирного населения.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что киевские солдаты имеют право на ответ, когда их якобы «обстреливают военные Донбасса». Она заявила, что речь не идет об ударах по жилым кварталам, но будто бы силы противника иногда располагаются в детских садах или медицинских учреждениях, и тогда «что-то прилетает в том направлении». Такой ответ удивил иностранного журналиста.

Киев в апреле 2014 года начал военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но украинское руководство постоянно нарушает все договоренности, обстреливая территории республик Донбасса.