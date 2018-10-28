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Названы пять преимуществ установки ГБО на автомобиль

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Названы пять преимуществ установки ГБО на автомобиль

Москва, 28 октября. Эксперты назвали пять основных преимуществ установки газового оборудования на автомобиль. Прежде всего, преимущества ГБО связаны с увеличением ресурса мотора и экономией топлива.

Первая причина установить ГБО заключается в экономии горюче-смазочных материалов. ГБО позволяет экономить до 50% денежных средств по сравнению с бензином, что обусловлено значительной разницей в цене между видами топлива.

Кроме того, ГБО снижает вибрации и ударные нагрузки на двигатель, тем самым увеличивая ресурс работы мотора. Автомобили с ГБО в среднем могут пройти 200 тысяч километров до первого капремонта.

Увеличение ресурса двигателя достигается за счет плавной работы мотора с ГБО. Это связано с особенностью сгорания пропан-бутановой смеси – она горит дольше, чем бензин, что сглаживает нагрузку на поршень.

Пропан-бутановая смесь горит дольше и эффективнее и практически не выделяет серно-свинцовых примесей, поэтому выхлоп у такого автомобиля гораздо чище. Владельцы автомобилей ГБО во многих странах получают налоговые льготы, что делает ГБО еще более выгодным.

При полной заправке машины с ГБО пробег увеличивается примерно вдвое. Кроме того, автомобиль работает на двух видах топлива, что позволяет в любой момент перейти на бензин. Тем не менее, проблем с газовыми колонками сейчас нет, найти ее можно практически на любой АЗС.

Автор: Софья Куликова
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