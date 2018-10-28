Первый запуск китайской коммерческой ракеты ZQ-1 закончился провалом

Пекин, 28 октября. Первый запуск китайской коммерческой ракеты-носителя «Чжуцюэ-1» (ZQ-1) закончился неудачей, об этом сообщает производитель космического аппарата LandSpace Technology Corporation.

«Мы по-прежнему считаем, что создание ракет-носителей — правильная корпоративная стратегия», — говорится в сообщение компании.

Первый запуск Чжуцюэ-1 проводился 27 октября в 16.00 с космодрома «Цзюцюань». В компании отметили, что сразу после взлета полет проходил в штатном режиме, первая и вторая ступень прошли согласно плану, однако на третьей ступени случалась авария, ракета-носитель не смогла выйти на орбиту. Ракета-носитель должна была доставить спутник «Вэйлай» для Центрального телевидения Китая.

Компания в августе 2018 года сообщила о завершении работ над созданием ракеты-носителя. Длина «Чжуцюэ-1» (ZQ-1) составила 19 метров при диаметре в 1,35 метра и массе в 27 тонн. Стартовая тяга трехступенчатого носителя составила 45 тонн, сообщает телеканал «360».

Производитель добавил, что LandSpace – первая компания, которая занимается строительством трехступенчатых ракет, что уже является большим прорывом.