

Москва, 28 октября. Военный эксперт Александр Жилин в ответ на план украинского капитана о «возвращении» Азова предупредил Украину о потере суверенитета не только на суше, но и в акваториях Черного и Азовского морей.

По его мнению, в случае, если Киев будет действовать согласно «радикальному плану» капитана ВМСУ Евгения Лупаков, это обернется эскалацией ситуации в Азове. При этом он не исключил, что за такими инициативами могут стоять западные кураторы.

«Что стоит за этим планом? Полная потеря суверенитета не только на суше, но и в акваториях Черного и Азовского морей, если план будет реализован. К сожалению, это приведет к максимальному обострению ситуации», — подчеркнул Жилин в комментарии РЕН ТВ.

Эксперт убежден, что на поведение украинских политиков и военных должно наконец адекватно отреагировать международное сообщество и дать оценку их открытым призывам к террористическим атакам.

«Украина сегодня представляет опасность не только для России», — заключил он.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, согласно «радикальному плану» капитана Лупакова, Киев должен расторгнуть действующий договор между Россией и Украиной. Помимо этого, военный уверен, что в Азове надо провести совместные учения ВМСУ и НАТО.

Киевские власти уже пытался напугать Москву созданием военной базы на Азовском море, куда будут приглашены военные корабли альянса, однако такие угрозы вызвали удивление. Отреагировали на эти заявления и в соцсетях. Россияне со смехом вспомнили об украинских ржавых судах и военной технике которые осталась в Крыму но отчего-то Киев до сих пор не удосужился забрать их.