Пентагон поставил в Европу крупнейшую в XXI веке партию боеприпасов

Вашингтон, 28 октября. В этом месяце военное ведомство США поставило на авиационную базу ВВС США «Рамштайн» (Ramstein Air Base), расположенную в Германии, порядка 100 контейнеров с различными вооружениями и устройствами. Об этом говорится в сообщении на сайте базы.

Отмечается, что это крупнейшая для США поставка боевых припасов в Европу с 1999 года, когда американские ВВС осуществили свыше 900 воздушных рейдов на Югославию.

На сайте также указывается, что содержимое контейнеров предназначено для обеспечения «молниеносной реакции на угрозы со стороны агрессивных соперников».

Авиационная база «Рамштайн» является крупнейшим заграничным опорным пунктом военно-воздушных сил Соединенных Штатов.