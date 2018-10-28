Политика России: чиновники, пойманные на коррупции при работе с конфискатом, будут наказаны. ФАН-ТВ

Счетная палата в ближайшее время обнародует факты, доказывающие злоупотребление чиновников по арестованному имуществу. Орган внешнего государственного контроля будет решать, что делать с людьми, пользующимися своим служебным положением при уничтожении и хранении конфискованного и арестованного имущества исключительно в личных интересах.

Единороссы предложили передавать изъятые у коррупционеров деньги и средства от продажи конфискованного у них имущества в Пенсионный фонд России. Инициатива была одобрена Госдумой, Советом Федерации и президентом еще в начале октября. Планировалось, что принятый закон позволит привлечь в Пенсионный фонд около двух миллиардов рублей к 2024 году, а также поможет индексировать пенсии выше уровня инфляции. Однако в Счетной палате обнаружили, что некоторые чиновники злоупотребляют служебным положением при работе с конфискатом, а утилизация происходит исключительно на бумаге. Теперь предстоит выяснить, каким образом достигаются показатели по арестованному и конфискованному имуществу. Привлечь чиновника Росимущества к ответственности не так просто, нужно еще доказать, что своими действиями он наносит ущерб государству. Однако по закону ни один чиновник, имеющий доступ к организации продажи арестованного имущества, не может стать участником торгов. Теперь появилась надежда, что деньги одних коррупционеров больше не будут оседать в карманах других, а бюджет пенсионного фонда действительно пополнится дополнительными средствами.

А в Совете Федерации России одобрили закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста. Напомним, впервые эту инициативу обнародовал президент России Владимир Путин в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что важно сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.

«То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок», — отметил лидер российского государства.

Также на этой неделе Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Украины.

Президент России подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Он вступает в силу с 22 октября и может быть отменен лишь в случае отмены ограничительных мер Украины, введенных против физических и юридических лиц Российской Федерации, говорится в документе.

Меры, которые будут применены против Украины, еще окончательно не определены. Правительству только предстоит их разработать. Также будут определены физические и юридические лица, в отношении которых эти меры будут применяться. По мнению экспертов, санкции могут затронуть инвестиционную сферу, поставки энергоресурсов и продукции сельского хозяйства. Однако, по мнению общественного и политического деятеля Николая Старикова, санкции практически не повлияют на отношения между Россией и Украиной, ведь портить уже просто-напросто нечего.