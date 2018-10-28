Политика России: чиновники, пойманные на коррупции при работе с конфискатом, будут наказаны. ФАН-ТВ
Счетная палата в ближайшее время обнародует факты, доказывающие злоупотребление чиновников по арестованному имуществу. Орган внешнего государственного контроля будет решать, что делать с людьми, пользующимися своим служебным положением при уничтожении и хранении конфискованного и арестованного имущества исключительно в личных интересах.
Единороссы предложили передавать изъятые у коррупционеров деньги и средства от продажи конфискованного у них имущества в Пенсионный фонд России. Инициатива была одобрена Госдумой, Советом Федерации и президентом еще в начале октября. Планировалось, что принятый закон позволит привлечь в Пенсионный фонд около двух миллиардов рублей к 2024 году, а также поможет индексировать пенсии выше уровня инфляции. Однако в Счетной палате обнаружили, что некоторые чиновники злоупотребляют служебным положением при работе с конфискатом, а утилизация происходит исключительно на бумаге. Теперь предстоит выяснить, каким образом достигаются показатели по арестованному и конфискованному имуществу. Привлечь чиновника Росимущества к ответственности не так просто, нужно еще доказать, что своими действиями он наносит ущерб государству. Однако по закону ни один чиновник, имеющий доступ к организации продажи арестованного имущества, не может стать участником торгов. Теперь появилась надежда, что деньги одних коррупционеров больше не будут оседать в карманах других, а бюджет пенсионного фонда действительно пополнится дополнительными средствами.
А в Совете Федерации России одобрили закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста. Напомним, впервые эту инициативу обнародовал президент России Владимир Путин в своем видеообращении.
Президент подчеркнул, что важно сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.
«То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок», — отметил лидер российского государства.
Также на этой неделе Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Украины.
Президент России подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Он вступает в силу с 22 октября и может быть отменен лишь в случае отмены ограничительных мер Украины, введенных против физических и юридических лиц Российской Федерации, говорится в документе.
Меры, которые будут применены против Украины, еще окончательно не определены. Правительству только предстоит их разработать. Также будут определены физические и юридические лица, в отношении которых эти меры будут применяться. По мнению экспертов, санкции могут затронуть инвестиционную сферу, поставки энергоресурсов и продукции сельского хозяйства. Однако, по мнению общественного и политического деятеля Николая Старикова, санкции практически не повлияют на отношения между Россией и Украиной, ведь портить уже просто-напросто нечего.
«С сегодняшним киевским режимом у нас, конечно, нет будущего, как нет будущего у самого этого киевского режима. Отношения не могут быть улучшены, как и не могут они, наверное, еще ухудшиться. Потому что люди, которые пришли к власти в результате государственного переворота, последовательно обрубают все нити, все связи, связывающие между собой части одного великого народа. Поэтому введение санкций против некоторых лиц, против некоторых организаций сегодняшней Украины — это, по сути, ответ на те действия, которые без ответа оставлять уже невозможно. От этого отношения не ухудшатся, от этого отношения не улучшатся. Просто мы демонстрируем, что Россия не будет терпеть выходки украинского режима до бесконечности без какой-либо взаимности», — Николай Стариков, общественный и политический деятель.