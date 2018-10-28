«Беспрецедентное решение»: в ОБСЕ призвали отменить штраф журналу The New Times в России

Брюссель, 28 октября. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир призвал отменить штраф, наложенный решением российского суда на издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац. Заявление появилось на сайте международной организации. Журнал был оштрафован на 22,5 миллиона рублей за несвоевременное предоставление данных об иностранном финансировании.

«Крайне высокий штраф, наложенный на The New Times, является беспрецедентным решением, которое вредит свободе слова в Российской Федерации», — заявил Арлем Дезир.

Он призвал отменить это решение суда, а также призвал власти РФ внести изменения в закон об иностранных агентах. По его словам, правки в законодательство необходимы, чтобы подобная ситуация «не повторилась в будущем».