«Одноклассники» покажут матч между «Реалом» и «Барселоной» в формате Ultra HD

Москва, 28 октября. В социальной сети «Одноклассники» пройдет прямая трансляция матча десятого тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Реалом». Зрители в соцсети смогут посмотреть игру в формате сверхвысокой четкости Ultra HD (4K). Комментировать игру будут Кирилл Дементьев и Вадим Лукомский.

Матч пройдет 28 октября на домашнем стадионе «Барселоны» Camp Nou и начнется в 18.15 по московскому времени. За прямой трансляцией можно будет следить в группе телеканала СИЛА.

Наблюдать за матчем в разрешении 4К можно будет с любых устройств: в веб-версии «Одноклассников», в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране телевизоров с технологией Smart TV в приложении «ОК Видео».

Предыдущий матч между командами состоялся 29 апреля: в соцсети также транслировали эту игру, которая по итогам собрала 8,8 миллиона просмотров. Средняя продолжительность просмотра при этом составила 34 минуты.

«Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» уже второй год проводят прямые трансляции матчей Ла Лиги. За первые девять туров суммарное количество просмотров всех игр составило более 23 миллионов просмотров.