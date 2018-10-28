Серьезно аукнется: в РФ ответили Украине на призывы взрывать российские военные склады

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады на территории Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас», — заявила Черновол.

При этом советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова посетовала, что «никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло».

Призвать к ответственности

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН заявление Татьяны Черновол.

«Мне кажется, что это уже слишком. Это фактический призыв совершать диверсионные и террористические акты на территории России. Причем хочу заметить: далеко не первый подобный призыв. Конечно, по каждому из таких фактов нужно возбуждать уголовные дела в России. На минутку представьте, что было бы с политиком любой страны в случае, если бы он открыто призывал к совершению терактов на территории США.

Американцы порой не гнушаются тем, что просто наносят ракетные удары по тем местам, где подобные люди оказываются. Само собой, Россия не должна уподобляться в этом американцам. Но прилагать усилия с целью привлечения к реальной ответственности лиц, заявляющих о намерении организовать теракт в РФ, надо неуклонно», — пояснил Владимир Корнилов.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН выразила мнение, что логика представителей украинской власти не устает впечатлять.

«Они не перестают следовать вектору «в любой непонятной ситуации обвиняем Россию», хотя все обвинения просто абсурдны. На Украине ситуация перманентно ухудшается. Отсутствие финансов, условия кредитов. И для того, чтобы иметь хоть какой-то профит, Украине нужно поддерживать статус жертвы. Но подобные предложения, угрозы вызывают вопросы касательно адекватности психического состояния предлагающего.

Взрывать склады на территории России? Серьезно? Захотели поиграть в диверсантов? А последствия кто-то оценил? А о потерях представители украинской власти подумали? Не надо предлагать то, что является заведомо проигрышным. Может серьезно аукнуться», — резюмировала Наталия Елисеева.

Заметим, что за последний год на территории Украины произошло несколько крупных пожаров на арсеналах. В этих инцидентах киевские власти зачастую бездоказательно обвиняют Российскую Федерацию.