Джекпот в размере более 687 млн долларов разыграли в США

Вашингтон, 28 октября. Джекпот в размере свыше 687 миллионов долларов был разыгран в Соединенных Штатах в этот уик-энд. Об этом передает телеканал WDEF News 12.

Отмечается, что в результате выиграли номера 8, 12, 13, 19, 27 и «мега-шар» 4​​​. Сообщается, что победу одержали два билета — из Айовы и Нью-Йорка. Так, каждый из победителей станет обладателем 343 миллионов долларов.

По информации телевизионного канала, сперва джекпот должен был составить 750 миллионов долларов, но потом его уменьшили до 687 миллионов 800 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов разыгран в лотерее в Америке. Билет лотереи Mega Millions, выигравший 1,6 миллиарда долларов, продали в Южной Каролине.