Моди стал первым зарубежным лидером, посетившим загородный дом премьера Японии

Токио, 28 октября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал первым зарубежным лидером, посетившим загородный дом главы японского кабмина Синдзо Абэ.

Как уточняет местное агентство «Киодо», дом Абэ расположен в населенном пункте Нарусава в префектуре Яманаси к юго-западу от столицы Японии. Уточняется, что политики пообедают, а после посетят завод по производству промышленных роботов. Официальная часть визита Моди начнется в понедельник, 29 октября.

Напомним, в сентябре минувшего года Абэ посещал Индию, тогда Моди также пригласил его в свой загородный дом в родном штате Гуджарат. Ожидается, что во время переговоров Абэ и Моди подтвердят курс двух стран на расширение отношений Японии и Индии, отдельно будет вынесен вопрос об обеспечении безопасного судоходства и соблюдения международных законов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, глава японского правительства может объявить о предоставлении Индии кредита на 2,6 млрд долларов. Часть из этих средств пойдет на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали.