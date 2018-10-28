Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Моди стал первым зарубежным лидером, посетившим загородный дом премьера Японии

52
0 Оставить комментарий

Моди стал первым зарубежным лидером, посетившим загородный дом премьера Японии

Токио, 28 октября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал первым зарубежным лидером, посетившим загородный дом главы японского кабмина Синдзо Абэ.

Как уточняет местное агентство «Киодо», дом Абэ расположен в населенном пункте Нарусава в префектуре Яманаси к юго-западу от столицы Японии. Уточняется, что политики пообедают, а после посетят завод по производству промышленных роботов. Официальная часть визита Моди начнется в понедельник, 29 октября.

Напомним, в сентябре минувшего года Абэ посещал Индию, тогда Моди также пригласил его в свой загородный дом в родном штате Гуджарат. Ожидается, что во время переговоров Абэ и Моди подтвердят курс двух стран на расширение отношений Японии и Индии, отдельно будет вынесен вопрос об обеспечении безопасного судоходства и соблюдения международных законов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, глава японского правительства может объявить о предоставлении Индии кредита на 2,6 млрд долларов. Часть из этих средств пойдет на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое