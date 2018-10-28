Президентские выборы начались в Грузии

Тбилиси, 28 октября. Выборы лидера Грузии стартовали сегодня в 08.00 по местному времени (07.00 по московскому времени). Одним из первых проголосовал глава правительства страны Мамука Бахтадзе, он прибыл на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси.

Сообщается, что на территории Грузии работают 3637 избирательных участков, на которых могут проголосовать более 3,5 млн граждан страны, достигших совершеннолетнего возраста. Голосование также состоится на 55 участках в 39 странах, где смогут проголосовать находящиеся там на консульском учете 14 795 грузин.

В РФ избирательные участки открыты не будут из-за прекращения дипломатических отношений между двумя странами 10 лет назад.

Как ранее отмечали эксперты, основными претендентами на победу являются Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе, а также Давид Бакрадзе.