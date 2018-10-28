Шесть обстрелов и три провокации: в ЛНР сообщили о новых нарушениях со стороны ВСУ за сутки
Луганск, 28 октября. Киевские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской народной республики. При этом ВСУ активно использовали вооружение БМП, автоматический стрелковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.
Как уточнили представители Народной милиции ЛНР, огонь украинские военные дважды открыли по городу Первомайск, трижды было обстреляно село Калиновка и один раз поселовк Лозовое.
"В течение суток киевские силовики дважды обстреляли Первомайск, трижды село Калиновка и один раз поселок Лозовое, используя вооружение БМП (боевая машина пехоты), АГС (автоматический гранатомет станковый) и крупнокалиберные пулеметы", - отметили в ведомстве.
Кроме того, народная милиции сообщила и о трех провокациях со стороны ВСУ.
«В частности, в 20.45, 22.00 и 23.10 велся огонь из легкого стрелкового оружия и пулемета НСВ «Утес» со стороны дамбы села Луганское по направлению села», — указали в ЛНР.