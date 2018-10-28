Азаров объяснил, как Порошенко пытался обмануть Лукашенко

Москва, 28 октября. Четвертый премьер Украины Николай Азаров в прямом эфире канала «Россия 1» прокомментировал встречу президента Украины Петра Порошенко и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Экс-глава правительства Украины, комментируя прошедшую встречу президентов двух государств, заявил, что Порошенко лукавил в ходе общения со своим коллегой. В частности, речь идет о продаже белорусских товаров, «окном» для которых, по его мнению, может стать Киев.

Азаров подчеркнул, что такие обещания являются обманом, потому что Соглашения об ассоциации и зоне сводной торговли де-юре запрещают такую деятельность.

«Там европейцы совершенно четко прописали и обрезали возможности в таких вот манипуляциях», — рассказал он, как Порошенко пытался обмануть главу Белоруссии.

В прошедшую пятницу, 26 октября Порошенко прибыл с официальным визитом в Гомель на встречу с белорусским коллегой Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко грубо нарушил протокол на встрече с Лукашенко в белорусском Гомеле. Согласно регламентированному порядку, лидеры государств должны по очереди выступить с речью. Первым к трибуне вышел украинский глава, который во время обращения заявил о необходимости двустороннего сотрудничества между РФ и Белоруссией.

Затем к трибуне вышел президент Белоруссии, который также сделал акцент на взаимодействии двух стран, но в конце выступления упомянул «братоубийственную войну в Донбассе» и призвал киевские власти сделать все возможное, чтобы остановить военные действия. Порошенко, нарушая регламент, снова вышел к микрофону и начал говорить о «российской агрессии».