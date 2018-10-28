Кадыров рассказал, когда закончится война в Сирии

Грозный, 28 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров полагает, что война в Сирийской Арабской Республике не окончится до тех пор, пока этого не захотят Соединенные Штаты и ряд европейских государств. Об этом он заявил журналистам в минувшую субботу на пресс-конференции в Грозном.

«Как бы этого ни хотелось руководству Сирии, сирийскому народу, война не закончится, пока этого не захотят Америка, Израиль, Европа и другие страны коалиции», — отметил он.

Кадыров также указал, что в САР столкнулись интересы многих стран, которые никак не могут прийти к единому мнению. При этом он обратил внимание, что у террористов, промышляющих в Сирии, есть хозяева, которые снабжают их всем необходимым, а без этой поддержки, по его словам, боевики не продержались бы и дня.

Руководитель Чечни также добавил, что военные из республики, которые проходят службу в Сирии в составе военной полиции, пользуются доверием мирных жителей и прекрасно справляются с поставленными целями.

Вооруженный конфликт в САР длится в течение семи лет — с 2011 года. В конце прошлого года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В отдельных районах САР при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от террористов и членов бандитских формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.