Нечисти и так хватает: что знают москвичи о Хеллоуине и его отечественных аналогах? ФАН-ТВ

Традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается праздник Хеллоуин, выпадающий на канун католического Дня всех святых. Этот праздник пришел в Россию из Ирландии, Северной Франции и Англии и занял уверенное место в календаре. В этот день устраивают тематические вечеринки, разрисовывают лица и наряжаются в мистические костюмы. Корреспонденты ФАН-ТВ решили выяснить, знакома ли история этого праздника москвичам и нужен ли он, по их мнению, русскому человеку.

«Знаю, что этот праздник был придуман католиками. Это канун Дня всех святых, поэтому все люди и переодеваются в нечисть, чтобы их нечисть обошла стороной», — Моника Шарма, студентка.

«Хеллоуин — это, кажется, американский праздник. Изначально не славянский. Праздник какой-то там нечисти. Попытка некая… Праздник в честь того, чтобы, наоборот, их напугать, чем как-то чествовать», — Александра и Анатолий, сотрудники банковской и химической сферы.

«У нас из аналогов — отдаленно только Масленица и когда мы ходим колядовать перед Рождеством, поэтому почему бы нет. Больше праздников — это только хорошо», — Татьяна Титова, студентка.

«Как вариант разнообразия, веселья молодежи — да, нужен. Если что-то серьезное, в ряд с другими праздниками ставить, то, наверное, нет. Все-таки хочется, чтобы уделяли внимание каким-то своим праздникам национальным. И мы за это всегда», — Сорокин и Наталья Жарова, фрилансер и HR-директор.

«Праздник – это всегда повод для веселья, для радости, поэтому он нужен. Свои праздники похожие, может, только если Масленицу сравнить, потому что там чучело сжигается», — Владислав Долгушин, студент.

«Может быть, Иван Купала, там тоже есть нечисть, тоже все бегают, прыгают через костер. Но там просто другие, не такие страшилки там. А про этот праздник знают все, даже мои дети, которые в саду. Все рожи разрисовывают, наряжаются, вот эти тыквы. Я сама их выращиваю и дарю, чтобы поддержать компанию. А в принципе нечисти хватает, доброе бы что-нибудь придумали и хорошее», — Татьяна Кузнецова, пенсионерка.

«Я в общем-то знаю, что это праздник не нашей культуры. Это день, когда празднуется завершение осени, сбор урожая. И в принципе языческие корни этого праздника идут из Ирландии. Ирландцы празднуют этот праздник, он называется Самайн. Они верят, что в этот день происходит встреча осени и зимы, и в этот день особенно чувствительна мистическая сфера, то есть духи умерших выходят, выходят в этот реальный мир. И поскольку этот день несколько энергетически наполненный, нужно напугать этих духов: одеваться в какие-то красивые, яркие одежды, изображать эту нечисть. В нашей культуре есть свои такие праздники. Например, на Крещение люди выходят и рядятся в леших, чертей и коз», — Ольга Цветкова, организатор праздников и фестивалей.

«С одной стороны, это хорошо, потому что есть для молодежи некая «движуха», можно раз в год отдохнуть как-то, потому что это больше праздник «для потусить»: в клуб сходить, вырядиться. А с точки зрения национального патриотического, наверное, не стоит», — Александр Фролов, студент.

Как показал опрос, проведенный ФАН-ТВ, молодежь знакома с традициями и смыслом этого праздника, а более взрослое поколение не воспринимает его всерьез, говоря о более фундаментальных национальных праздниках и необходимости их сохранить.