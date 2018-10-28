Сирия: единственный остров в САР возле Тартуса ждет иностранных туристов

Дамаск, 28 октября. Единственный в Сирийской Арабской Республике остров Арвад, расположенный в Средиземном море в нескольких километрах от Тартуса, готов принимать путешественников из других стран. Об этом в рассказали журналистам в местной администрации.

Отмечается, что на острове общей площадью почти шесть квадратных километров на сегодняшний день проживает около 5 тысяч человек, которые главным образом занимаются рыбным промыслом и строительством лодок​​​. Арвад имеет большую историю и достопримечательности.

Житель Хомса Бахжет Саннун рассказал, что приезжал в Тартус огромное количество раз, однако ни разу не мог побывать на острове Арвад.

«Здесь очень интересно», — отметил турист.

Совсем недавно на Арваде провели генеральную уборку, в настоящее время местная администрация заявляет, что ждет иностранцев — в том числе из Ливана и Кипра.