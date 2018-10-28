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Рогозин рассказал об успешном испытании беспилотного комбайна

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Рогозин рассказал об успешном испытании беспилотного комбайна

Москва, 28 октября. Научно-производственное объединение (НПО) автоматики имени академика Н. А. Семихатова благополучно протестировало беспилотный комбайн под управлением искусственного интеллекта. Об этом рассказал в своем микроблоге социальной сети Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«НПО автоматики успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения», — отметил он.

Рогозин также добавил, что точность обработки поля составила два сантиметра.

Напомним, НПО автоматики является одним из крупнейших отечественных предприятий в сфере разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники. Также разрабатывает системы управления новейшей российской ракеты-носителя «Союз-2».

Автор: Алексей Громов
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