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Грузинский боксер обиделся на судью из-за поражения и избил тренера

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Грузинский боксер обиделся на судью из-за поражения и избил тренера

София, 28 октября. Грузинский боксер полутяжелого веса Леван Шония несколько раз ударил своего тренера после поединка, прошедшего в болгарской столице.

Инцидент случился в тот момент, когда главный судья объявил победу оппоненту грузина — болгарскому спортсмену Спасу Генову. Сперва Шония чуть ли не подрался со своим соперником, а затем напал на своего наставника, который пытался как-то успокоить боксера, пишут «Известия».

Восьмираундовый бой состоялся в андеркарде поединка болгарина Кубрата Пулева и британца Хьюи Фьюри.

Автор: Алексей Громов
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