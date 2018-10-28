Грузинский боксер обиделся на судью из-за поражения и избил тренера

София, 28 октября. Грузинский боксер полутяжелого веса Леван Шония несколько раз ударил своего тренера после поединка, прошедшего в болгарской столице.

???????? Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 27, 2018

Инцидент случился в тот момент, когда главный судья объявил победу оппоненту грузина — болгарскому спортсмену Спасу Генову. Сперва Шония чуть ли не подрался со своим соперником, а затем напал на своего наставника, который пытался как-то успокоить боксера, пишут «Известия».

Восьмираундовый бой состоялся в андеркарде поединка болгарина Кубрата Пулева и британца Хьюи Фьюри.