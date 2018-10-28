Напавшему на питтсбургскую синагогу предъявили обвинения по 29 пунктам

Питтсбург, 28 октября. Злоумышленнику, устроившему стрельбу в синагоге в Питтсбурге, предъявлены обвинения по 29 пунктам, включая статью об убийстве с использованием огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Пенсильвании.

Отмечается, что обвинение основано на федеральных законах о гражданских правах, которые запрещают преступления на почве ненависти.

Обвинения было оглашено в минувшую субботу, в воскресенье назначена пресс-конференция, где прокуроры ответят на вопросы представителей СМИ, передает телеканал «360».

Напомним, в субботу в Питтсбурге произошла стрельба — 46-летний местный житель Роберт Бауэрс напал на синагогу «Древо жизни», вооруженный штурмовой винтовкой и несколькими пистолетами. В ходе атаки злоумышленник выкрикивал антисемитские лозунги. Полиция смогла его обезвредить и задержать.

Согласно последней информации, в результате нападения погибли 11 человек.