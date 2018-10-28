Число жертв стрельбы в Питтсбурге возросло до 11 | 28 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Число жертв стрельбы в Питтсбурге возросло до 11 Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло до 11, среди жертв детей нет. Об этом сообщают местные власти. В результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек, уточнил глава управления общественной безопасности Питтсбурга Венделл Хиссрич. В списке пострадавших числятся шесть человек, четверо из них — полицейские. Напомним, во время утренней службы в здание ворвался мужчина и, выкрикивая антисемитские лозунги, открыл стрельбу. Он был вооружен штурмовой винтовкой и тремя пистолетами.

Турция, Франция, Россия и Германия призвали ООН увеличить помощь Сирии Главы Турции, Франции, Российской Федерации и Германии призвали ООН увеличить помощь Сирийской Арабской Республике на саммите в Стамбуле. Соответствующий пункт содержит итоговое коммюнике. Анкара, Париж, Москва и Берлин обратили внимание на необходимость безопасного и быстрого доступа нуждающихся сирийцев к гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей. «В этой связи лидеры четырех стран призывают международное сообщество, в частности, ООН и ее гуманитарные учреждения, увеличить помощь Сирии», — указано в документе.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели восьми человек в ДТП на ЗСД в Петербурге Уголовное дело возбуждено по факту гибели восьми человек в ДТП на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ. Трагедия произошла на 36 километре ЗСД, где столкнулись два грузовика и микроавтобус Hyindai. Согласно предварительной информации, виновником инцидента является водитель грузовика Iveco, допустившего столкновение с грузовым автомобилем Scania. От удара Iveco вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной Hyindai. Минивэн с пассажирами в результате ДТП загорелся. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к гибели людей.