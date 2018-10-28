В обмен на лояльность властям Украины: в Киеве боятся потерять Закарпатье

Киев, 28 октября. Украина может в дальнейшем потерять Закарпатье. Об этом сообщил украинский политик Георгий Тука.

Как отметил киевский политик, с момента обретения Украиной независимости три региона страны — Крым, Донбасс и Закарпатье — были «отданы на откуп» местным элитам в обмен на их лояльность киевскому руководству. Он констатировал, что Киев потерял две территории — Крым и Донбасс, пишет «Обозреватель».

«Закарпатье еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — выразил свои опасения Тука.

Крым стал частью Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума, в результате которого 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Киевские власти в апреле 2014 года начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Отношения между Венгрией и Украиной резко ухудшились из-за дискуссий об украинском законе об образовании, который также уменьшает возможность обучения на других языках. В Будапеште заявили, что данный закон нарушает права национальных меньшинств, среди которых много этнических венгров.

В прошлом месяце разгорелся скандал вокруг выдачи украинским гражданам венгерских паспортов в консульстве в городе Берегово, потому что украинские законы запрещают иметь двойное гражданство. Киев объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон грата и заставил покинуть страну.