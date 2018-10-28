Британцы призывают Терезу Мэй провести итоговый референдум по Brexit

Москва, 28 октября. Более миллиона человек подписали петицию о проведении референдума об итоговых соглашениях по Brexit.

Более миллиона жителей Великобритании поставили свои подписи под петицией, обращенной к премьер-министру страны Терезе Мэй, с требованием провести референдум по итоговым соглашениям по Brexit.

Петиция размещена на сайте change.org, ее автор — публицист Independent Кристиан Броутон. Журналист в сопроводительном тексте к петиции пишет, что каждый заслуживает того, чтобы высказаться об итоговых соглашениях по сделке, вне зависимости от мнения о Brexit.

Один из главных поводов для проведения референдума, по мнению публициста, состоит в «хаотичном подоходе» Мэй и ее правительства.

Напомним, переговоры Евросоюза и Великобритании по выходу последней из ЕС продолжаются уже больше года и пока не принесли никаких результатов. Открытыми остаются вопрос по согласованию договора о выходе Британии из ЕС, проблема границ с Ирландией и формат будущих взаимоотношений.

Ранее королева Великобритании Елизавета II заявила, что ее страна стремится к «новому партнерству» с Европой, и перемены не повлияют на прочность альянса.