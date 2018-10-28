Британский режиссер Рэйф Файнс признался в любви к Петербургу

Москва, 28 октября. Режиссер и актер Рэйф Файнс, снявший фильм о Рудольфе Нуриеве, признался в любви к Петербургу и русской культуре.

Рэйф Файнс, режиссер фильма «Белая ворона», посвященного Рудольфу Нуриеву, признался, что Санкт-Петербург произвел на него огромное впечатление, а своей творческой удачей он считает возможность снять сцену в Эрмитаже у полотна Рембрандта «Возвращение блудного сына».

«Санкт-Петербург с его архитектурой, великолепными зданиями и музеями стал важным эмоциональным событием для меня», — рассказал режиссер после премьеры картины «Белая ворона» на Токийском международном кинофестивале.

Файнс отметил, что для него было очень важно снять сцену, в которой молодой Нуриев рассматривает картину «Возвращение блудного сына», поскольку сам танцор после эмиграции смог лишь через четверть века попрощаться с умирающей матерью.

Сам Рэйф Файнс исполнил в фильме роль наставника Рудольфа Нуриева Александра Пушкина и все свои реплики произносил на русском.

«Очень трудный язык. Я много работал над тем, чтобы говорить в фильме по-русски», — поделился впечатлениями Файнс.

Отметим, уроженец Великобритании Рэйф Файнс получил широкую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Список Шиндлера», «Английский пациент», «Чтец», в двух картинах о похождениях Джеймса Бонда и ряде других блокбастеров.

Свой новый режиссерский проект о Рудольфе Нуриеве Файнс анонсировал в 2015 году, съемки фильма проходили, в том числе, в России с участием российских актеров.