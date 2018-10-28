77-летнего президента Ирландии не отправили на пенсию

Москва, 28 октября. Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй срок.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй срок — по итогам всеобщего голосования он набрал 56% голосов. Отметим, Хиггинс, которому предстоит провести в президентском кресле ближайшие семь лет, в апреле нынешнего года отметил свой 77-й день рождения.

Ближайший соперник действующего (и будущего) президента бизнесмен Питер Кейси получил всего 23,1% голосов избирателей.

Майкл Хиггинс является представителем социально-демократической Лейбористской партии и известен как активный популяризатор ирландской культуры, искусства и языка. На прошлых президентских выборах в Ирландии, которые состоялись в 2011 году, Хиггинс одержал победу практически с таким же результатом, как и сейчас — тогда за него проголосовали 56,8% избирателей.