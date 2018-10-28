Жителей Германии пугают ракеты США в Европе

Москва, 28 октября. Читатели крупнейших немецких изданий дали понять в комментариях, что боятся возможного размещения в Европе ядерных ракет США.

Россия не оставит без ответа действия США по выходу из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) — об этом в комментариях к статьям Die Welt и Die Zeit пишут читатели изданий. Жители Германии отмечают, что очень боятся размещения на территории их страны ядерных ракет США и не желают становиться целью для российского оружия.

«Европа не должна становиться игрушкой янки», «новая война начнется у наших дверей, а не за Атлантикой», «не хочу американских ракет у себя в саду», — вот лишь малая часть мнений, высказанных в комментариях к статьям о выходе Соединенных Штатов из ДРСМД, сообщает телеканал «360».

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Трамп мотивировал решение тем, что Москва якобы нарушает договор, не подкрепив данное обвинение какими-либо доказательствами. Российская сторона заявила в ответ, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях.

В Евросоюзе заняли нейтральную позицию, призывая стороны сохранить договоренности и не выходить из соглашения.