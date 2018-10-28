Гадко, но не могу не смотреть: финская журналистка обвинила «Модный приговор» в унижении женщин

Хельсинки, 28 октября. Журналистка издания Yle Черстин Крунвалль призналась, что у нее есть «маленькая постыдная слабость» — она смотрит российскую телепередачу «Модный приговор». При этом Крунвалль считает, что женщин там унижают.

Финская журналистка призналась, что каждый раз, когда смотрит программу, по собственным ощущениям имеет дело с чем-то «ужасным и гадким». Но несмотря на то, что «внутри нее все сопротивляется», Крунваль «не может перестать смотреть» российскую передачу.

Суть программы, по мнению финской журналистки, состоит в том, чтобы обвинить какую-либо женщину в том, что она «недостаточно хорошо заботится о своем внешнем виде». При этом участницы программы, по мнению Крунвалль, красивые женщины, а вот их мужья, которые, как правило, выступают в качестве обвинителей, от идеала далеки: «жидкие волосы или взлохмаченные вихры, он тощ или с пивным животом».

Финской журналистке представляется, что женщина в данной передаче «всегда не права», а «их единственная вина заключается в том, что их мужья недовольны». При этом «суд и публика всегда на стороне мужа».

К финалу программы, считает финская журналистка, должен измениться не только внешний вид женщины, но и ее отношение к мужу — например, с нее возьмут обещание разговаривать с ним более мягким тоном или чаще готовить его любимое блюдо.

Крунвалль признает, что и в Финляндии существуют подобные шоу. Однако в них женщину делают красивой для себя самой, в то время как в «Модном приговоре» — якобы чтобы «угождать мужчине». Финская журналистка считает, что русским женщинам стоит научиться «давать отпор», и надеется, что это произойдет уже в следующем поколении.