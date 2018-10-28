Иностранцев в России впечатлили двухэтажные поезда

Москва, 28 октября. Иностранные болельщики, приехавшие в Россию на ЧМ по футболу, остались довольны двухэтажными поездами и вагонами-ресторанами.

В «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018» провели опрос болельщиков, пользовавшихся во время мундиаля бесплатными поездами для переездов между городами РФ, где проводились футбольные матчи. Участниками опроса стали более 70 тысяч респондентов, треть из которых — граждане иностранных государств.

Как сообщили в дирекции, среди иностранцев, оценивших условия поездок по российским железным дорогам, наибольшей популярностью пользовались двухэтажные поезда — ими воспользовались почти две трети опрошенных. Самым популярным видом сервиса гости России назвали вагоны-рестораны.

Многие из приезжих «прокатились» по России железнодорожным транспортом не один раз — в транспортной дирекции чемпионата отмечают, что каждый десятый из иностранцев совершил пять и более поездок. При этом 82% респондентов поставили качеству обслуживания в поездах высший балл — 10 из 10.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля нынешнего года. По данным Минкомсвязи РФ, гостями мундиаля стали более 800 тысяч иностранных болельщиков.