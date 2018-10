На Гавайях найдены миниатюрные осьминоги-убийцы

Москва, 28 октября. Ученые обнаружили среди пластикового мусора ядовитых осьминогов размером с горошину.

Ученые, занимающиеся исследованиями коралловых рифов на Гавайских островах, обнаружили в национальном парке Калоко-Ханооко двух миниатюрных осьминогов, которые плавали среди пластикового мусора. Существа размером с горошину проявили свою агрессивность — один из осьминогов выпустил чернильное пятно, а второй, будучи выпущенным в океан, принялся охотиться на крабов.

Ученые предположили, что в их руки попали детеныши большого синего осьминога, щупальца которого достигают метровой длины. Синий осьминог ядовит и опасен для человека, в особенности тем, что умело маскируется среди камней и кораллов.

Токсичный яд этого рода головоногих парализует жертву и разжижает ее плоть. Синие осьминоги размножаются всего раз в жизни, и их детеныши — действительно редкая находка.

