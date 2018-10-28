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На Гавайях найдены миниатюрные осьминоги-убийцы

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На Гавайях найдены миниатюрные осьминоги-убийцы

Москва, 28 октября. Ученые обнаружили среди пластикового мусора ядовитых осьминогов размером с горошину.

Ученые, занимающиеся исследованиями коралловых рифов на Гавайских островах, обнаружили в национальном парке Калоко-Ханооко двух миниатюрных осьминогов, которые плавали среди пластикового мусора. Существа размером с горошину проявили свою агрессивность — один из осьминогов выпустил чернильное пятно, а второй, будучи выпущенным в океан, принялся охотиться на крабов.

Ученые предположили, что в их руки попали детеныши большого синего осьминога, щупальца которого достигают метровой длины. Синий осьминог ядовит и опасен для человека, в особенности тем, что умело маскируется среди камней и кораллов.

Токсичный яд этого рода головоногих парализует жертву и разжижает ее плоть. Синие осьминоги размножаются всего раз в жизни, и их детеныши — действительно редкая находка.

«Возможно, они не такие уж милые?» — написали в Twitter ученые, обнаружившие маленьких убийц.
 

 

Автор: Виталий Рыжков
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