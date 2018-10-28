На Украине призывают взрывать военные склады в России

Киев, 28 октября. Депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол в прямом эфире призвала взрывать военные склады на территории РФ.

Депутат Верховной рады, по совместительству член коллегии МВД и советник министра внутренних дел Украины Татьяна Черновол посетовала, что до сих пор не последовало ответа по «диверсиям» на военных складах.

О своей позиции по данному вопросу Черновол рассказала в эфире ток-шоу «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».

Депутат напомнила о проблеме, которая регулярно повторяется в ее стране — это взрывы военных складов с боеприпасами, — и предложила принять меры, которые кажутся ей эффективными.

«Такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны», — заявила Черновол.

Впрочем, собеседники не дали ей развить свою мысль, отметив, что такими заявлениями можно развязать войну, которая закончится «полным фиаско для Украины».

Напомним, взрывы на военных складах уничтожили около 40% от всех имеющихся на Украине боеприпасов. Последний случай произошел 9 октября в Черниговской области, где в результате пожара было уничтожено 40 тысяч тонн мин и снарядов.

Зачастую в инцидентах с пожарами на военных складах Киев обвиняет Россию, однако, не приводит никаких доказательств в защиту своей позиции.