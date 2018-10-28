«Мы их перевоспитаем»: Кадыров предложил взять Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Грозный, 28 октября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не видит необходимости сажать в тюрьму футболистов Кокорина и Мамаева.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что всегда был против любого насилия и защищал слабых, комментируя ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Политик отметил, что спортсмены, которые в данный момент находятся в СИЗО, осознали свою вину, и он не видит необходимости сажать их в тюрьму, поскольку это будет большой потерей для сборной России.

В интервью ТАСС руководитель Чеченской республики подчеркнул, что ни в коей мере не оправдывает действий провинившихся футболистов, но готов дать им второй шанс в футбольном клубе из Грозного.

«Мы их перевоспитаем», — отметил Кадыров.

Напомним, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев были задержаны после того, как устроили драку в Москве. Футболисты избили двух сотрудников Минпромторга в одном из столичных кафе, после чего подрались с водителем сотрудницы Первого канала.

Решением Московского городского суда футболисты оставлены в СИЗО до 8 декабря.

На минувшей неделе спортсменов, находящихся под следствием, посетила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, которая отметила, что у обвиняемых отремонтированные камеры на два человека, отдельный санузел, а в камере есть холодильник и телевизор.

Кроме того, у футболистов есть возможность и заниматься спортом — они проводят тренировки в спортзале следственного изолятора.