Москва, 28 октября. Зампред Комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин высказался о планах Украины по «возвращению» Азовского моря.

Меры, которые может принять Украина по «возвращению» Азовского моря, приведут лишь к росту напряженности вдоль границ. Об это заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя заявление одного из офицеров украинских ВМС.

Напомним, ранее капитан первого ранга военно-морских сил Украины Евгений Лупаков рассказал о том, что Киев планирует использовать радикальный подход в решении проблем, сложившихся вокруг ситуации в Азовском море.

Так, Лупаков призвал расторгнуть действующий договор между Россией и Украиной. Кроме того, капитан заявил, что необходимо провести в море совместные учения украинских ВМС и НАТО.

«Все это фантазии»: в Госдуме РФ прокомментировали планы Украины по Азовскому морю.

Юрий Швыткин назвал заявления украинской стороны попыткой создать напряжение в информационном пространстве и стремлением «понравиться западным спонсорам».

«Данные шаги ведут к конфронтации и усилению напряжённости вблизи наших границ», — отметил депутат.

Как сообщил Швыткин в интервью RT, если предложение Лупакова и будет реализовано, то негативные последствия почувствует на себе, в первую очередь, украинская сторона.

Напомним, напряженность в Азовском море начала нарастать после того, как Украина задержала российское рыболовецкое судно «Норд». В ответ на это российские пограничники начали досматривать все украинские суда в Азовском море и иностранные корабли, направляющиеся в украинские порты. Киев обвинил Россию в агрессии и перебросил в Азовское море бронекатера.

Буквально на днях отреагировали и в Европе — Европарламент принял резолюцию, призывающую усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации в Азовском море

Отметим, что Азовское море признано внутренним морем России и Украины, а деятельность двух стран в его акватории определяется договором, заключенным в 2003 году.